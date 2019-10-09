Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." - ANKARA
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