Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza...
Son Dakika Yaşam Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza...

43 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." - ANKARA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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