Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:43 Kaynak: İHA
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