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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı

23 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13 
Ekonomi
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