Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı
23 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:13
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