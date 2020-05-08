Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 10:24 Kaynak: AA
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