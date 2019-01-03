Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Fotoğraf Yarışması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Fotoğraf Yarışması

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kuşaklararası Dayanışma" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Fotoğraf Yarışması, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kuşaklararası Dayanışma" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumda aile değerlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Kuşaklararası Dayanışma" konulu ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. Yarışma ile toplumda kuşaklararası iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekiliyor.

Tek Mercek Yansıtma, Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı olmak üzere iki kategoride dereceye girecek olan 8 fotoğrafa toplam 22 bin 500 TL ödül verilecek. Katılımcılar yarışmaya, 10 Şubat 2019 Pazar günü saat 17.30'a kadar https://kopruyarisma.ailevecalisma.gov.tr adresli internet sitesinden başvuru yapabilecek. Aralarında Ali Saydam, Dilek Yurdakul Uyar, Erhan Sevenler, Hakan Çelik, Hamit Yalçın, İzzet Keribar, Sabiha Çimen gibi isimlerin bulunduğu Seçici Kurul, ödül sahiplerini belirleyecek. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 20-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yaşlılık Şurası'nda sahiplerini bulacak. Yarışmada dereceye girenlerin fotoğrafları da sergilenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'u Yaşlı Yılı ilan ettiklerini belirterek, fotoğraf severleri yarışmaya katılmaya davet etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Gelin, 2019 Yaşlı Yılı'nda çocuklarımız gençlerimiz, yaşlılarımız, büyük ailelerimiz ile beraber kuşaklararası dayanışmamızı karelere yansıtalım, geçmişten geleceğe köprüler kuralım" ifadesini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon Market Yöneticileri: 25 Kuruşa Satılan Poşetlerden Biz Kar Etmiyoruz

Avukata Danışmak 880 Lira Oldu Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:52:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Fotoğraf Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]