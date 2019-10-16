Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı

58 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı düzenleneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı düzenleneceğini duyurdu.


Çalıştay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim tarihlerinde Ankara'daki ÇASGEM'de gerçekleştirilecek. İki gün sürecek çalıştayda Bakanlığın yoksullukla mücadele alanındaki önemli bir müdahale aracı olan sosyal yardımlar, kamu kurumları, STK temsilcileri ve akademisyenlerden oluşacak komisyonlarda ele alınacak.


Bakan Selçuk, Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı ile bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirerek, aralarındaki işbirliğini ve ortak çözüm üretme kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Selçuk, "Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, sosyal yardım programında yeni yaklaşımlar, sosyal yardım, sosyal hizmet ve istihdam bağlantısının güçlendirilmesi ana başlıkları altında sosyal yardım alanının çok boyutlu incelenmesi ve böylece geleceğe yönelik yeni hedef ve vizyonların ortaya konulması amaçlanıyor" dedi.


Bakan Selçuk, çalıştayın sosyal yardım hizmetlerinin toplumdaki dezavantajlı kesimlere daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini de vurguladı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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