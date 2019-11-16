Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocuklara uzanan el

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altındaki çocuklar için harekete geçti. Kurduğu Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri ile çeşitli risk gruplarına giren çocukların, ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlayan bakanlık, bu projeyle 2023 yılı sonuna kadar 81 ildeki tüm okulların taramasını tamamlamayı planlıyor. Proje çerçevesinde, ülke genelinde toplam 149 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kuruldu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların risklere karşı korunması ve zamanında müdahale edilerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri uygulaması başlattı. 2018 Kasım ayından itibaren faaliyette olan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri projesi, II. ve III. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında yer aldı. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na alınan projeyle, 2023 yılı sonuna kadar, öncelikle her il ve ilçenin dezavantajlı bölge ve köy okullarından başlamak üzere 81 ilde tüm okulların taramasının yapılması hedeflendi. Halen tüm illerde devam eden Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri projesiyle bugüne kadar 17 bin 74 çocuğa ulaşıldı.



Mobil birimler neler yapılıyor?



Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri nasıl işliyor? Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri öncelikle; okul devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski bulunan, suça yönelme riski altındaki çocukların yanı sıra, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Risk grubunda olduğu tespit edilen çocuğun ve ailesinin ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik, koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınıyor. Alınan tedbirler arasında çocuğun gerekmesi halinde kurum bakımına alınması, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED), eğitim, sağlık ve danışmanlık tedbirleri yer alıyor.



149 Mobil Sosyal Hizmet Birimiyle bin 615 okul



Bugüne kadar Türkiye genelinde 149 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimi kuruldu. Bakanlığın tedbir kararı alınması gerektiği yönünde hakkında karar verilen çocukların tespiti için ise şu ana kadar bin 615 okulun taraması tamamlandı - BAYBURT