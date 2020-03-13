Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri

58 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin 16 Mart'tan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yeni ulusal tedbirlerin alınması karara bağlanmıştı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken Bodrum'da vatandaşlar denize girdi
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi KKTC'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
02:56 Libya'da Tacura Belediyesinde koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
02:46 ABD, Irak'ta Ketaib Hizbullah örgütünün silah depolarını vurdu
02:42 Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması
02:34 ABD'de casuslukla suçlanan eski asker Manning'e bir kez daha beraat
02:26 New York'taki Filipinler BM Daimi Temsilciliği, bir diplomatta koronavirüs çıkmasının ardından...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:58:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]