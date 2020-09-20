Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ailelere "Ergen Rehberi" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu aile hizmet modelinden yararlanan çocuklar ve aileler için "Ergen Rehberi" hazırlayacak.

İçerik çalışmaları devam eden rehber ile başta Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve aileler olmak üzere ergenlik sorunları ile karşılaşan tüm ailelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ergenlik döneminde çocuklarda diğer gelişim evrelerine göre daha hızlı fiziksel, psikolojik ve sosyal değişimler meydana geldiğini hatırlatarak, "Bu dönemi yaşayan çocuklar için süreçler daha hassas ve karmaşık olabilmektedir. Ergenlik dönemi; eğitim yaşamı, yetişkinlerle, akranlarla ilişkiler ve iletişim gibi konular başta olmak üzere çocuğun yaşamını pek çok yönden etkileyebiliyor. Hazırladığımız çalışma ile ailelere bu gelişim döneminde destek vermek, onlara rehberlik ederek bu dönemin en ideal şekilde geçirilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Koruyucu aileler için önemli bir başvuru kaynağı olacak"

Ergen Rehberi'nin koruyucu ailelere sunulan diğer eğitimlerin içinde ayrı bir modül olacağını ifade eden Bakan Selçuk, "Bu çalışma, koruyucu ailelerin çocuğun kendine özel farklı gereksinimlerini anlaması noktasında önemli bir başvuru kaynağı olacak. Amacımız aileleri çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma noktasında bilinçlendirmek, sorularına cevap bulmak. Koruyucu ailelerimizin donanımını arttırmak, çocuklarımızın daha da sağlıklı bir aile ortamında büyümesini sağlayacak. Çocuklarımızın duyarlı ve sevgi dolu aile ortamlarında büyümesi en büyük arzumuz" diye konuştu.

"Çalışmalarımızın koruyucu ve önleyici boyutunu önemsiyoruz"

Çocukları tehdit eden risklerin çocuğun korunma ihtiyacı oluşmadan fark edilmesinin ve gereken önlemlerin ivedilikle alınmasının önemine değinen Selçuk, "Biz bu nedenle hizmetlerimizin koruyucu ve önleyici boyutunu çok önemsiyoruz. Bu bağlamda hazırlayacağımız Ergen Rehberi'nin önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum" dedi.

Ergen Rehberi'nde neler olacak?

Koruyucu aileler için geliştirilen rehberde "Gelişim", "Duygu ve Davranışlar", "Sahip Olmam Gereken Beceriler" gibi konu başlıkları yer alacak. Rehberde ergenlik döneminin bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimde meydana getirdiği değişimler hakkında bilgilere yer verilecek. Rehberde ayrıca bedensel ve zihinsel değişimlerin duygu ve davranışlar üzerindeki etkisi konusunda bilgiler bulunacak. Rehberin Ekim sonunda hazır olması bekleniyor. - ANKARA