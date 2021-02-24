Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

24.02.2021 01:21
Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama, System.String[]

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi. Görüntülere yansıyan Engelli Bakım Merkezi'nin özel bir kuruluş olduğu aktarıldı. Görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir" - ANKARA

Engelli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama - Son Dakika


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