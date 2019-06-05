Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
Yaşam
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