Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
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