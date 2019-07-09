Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:16 Kaynak: AA
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