Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu...

34 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifini sunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:16 Kaynak: AA
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