Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "İhmal ve İstismar" eğitimi - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi akademisyenleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline "İhmal ve İstismar" eğitim verdi.

Çukurova Üniversitesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan eğitim protokolü kapsamında akademisyenler tarafından yatılı çocuk kuruluşu personeli, meslek elemanları ve idarecilerden oluşan 100 kişiye eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, programda yaptığı konuşmada, eğitim protokolünün ilk meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.

Protokolün sonuçlarının verimli olacağına inandığını belirten Özer, katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve akademisyenlere teşekkür etti.