Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden denetleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezi koordinesinde, kent merkezinde dinlenen ve dilendirilen çocuklarla ilgili denetleme yaptı.

Ekipler, sokakta çalışan, çalıştırılan, dilenen, dilendirilen çocukların takibi ve denetlenmesi amacıyla il genelinde çalışma başlattı.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, okulların açılması ile birlikte bu tür denetimleri artırdıklarını belirtti.

Çocukların kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Çelik, "Bu yüzden çalışan ve çalıştırılan dilenen ve dilendirilen çocuklarımızı okullara yönlendirmek için ekiplerimiz sokak, cadde ve parklarda faaliyet göstermektedir. Amacımız il genelinde bu gibi durumları en aza indirmektir. Bunun için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi devam ettireceğiz." dedi.