Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden denetleme
Son Dakika Güncel Haber

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden denetleme

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezi koordinesinde, kent merkezinde dinlenen ve dilendirilen çocuklarla ilgili denetleme yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden denetleme, System.String[]

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sosyal hizmet merkezi koordinesinde, kent merkezinde dinlenen ve dilendirilen çocuklarla ilgili denetleme yaptı.

Ekipler, sokakta çalışan, çalıştırılan, dilenen, dilendirilen çocukların takibi ve denetlenmesi amacıyla il genelinde çalışma başlattı.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, okulların açılması ile birlikte bu tür denetimleri artırdıklarını belirtti.

Çocukların kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Çelik, "Bu yüzden çalışan ve çalıştırılan dilenen ve dilendirilen çocuklarımızı okullara yönlendirmek için ekiplerimiz sokak, cadde ve parklarda faaliyet göstermektedir. Amacımız il genelinde bu gibi durumları en aza indirmektir. Bunun için gece gündüz demeden faaliyetlerimizi devam ettireceğiz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı
Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı Şule Çet'in cep telefonu, şifresi çözülemediği için incelenemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden denetleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]