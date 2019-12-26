Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehirciliğe bakan yardımcıları atandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehirciliğe bakan yardımcıları atandı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehirciliğe bakan yardımcıları atandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 18 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Çevre ve Şehirciliğe bakan yardımcıları atandı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan 18 atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca görevinden alınırken, Bakan Yardımcılıklarına Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı atandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcılığına ise Hasan Suver getirilirken, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyeliğine Nüket Küçükel Ezberci, Rekabet Kurulu Üyeliğine ise Ayşe Ergezen'in atamaları yapıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Burhan Ayar ve Mehmet Uygun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Murat Halit Durceylan ve Muhammet Safa Topuz atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Adem Keskin, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Şahin Aybal getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya ile Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Erdemir görevlerinden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ahmet Yavuz Karaca atanırken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine ise Burak Yıldız getirildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfi Mütevelli Heyet üyeliklerine İsrafil Kışla, Metin Ergen, Murat Saygı, Öztürk Oran, Berkay Aydın, Turgut Aslan ve Bilge Gürs seçildi.

Belçika, Bulgaristan, Madagaskar ve Kosta Rika'ya yeni büyükelçiler atandı

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ile Madagaskar Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Hüsrev Ünler merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Belçika Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Bulgaristan Büyükelçisi

Hasan Ulusoy, Madagaskar Büyükelçiliğine Kosta Rika Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Bulgaristan Büyükelçiliğine Güvenlik ve

İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Aylin Sekizkök, Kosta Rika Büyükelçiliğine ise Kültür İşleri

Genel Müdür Yardımcısı Fatma Pihava Ünlü atandı.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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