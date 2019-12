Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu Vali Aykut Pekmez başkanlığında toplandı.



Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayış ve şuurla ulusal politika ve stratejilerin yerelde uygulanması için gerekli çalışmaları koordine etmek amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu ilk istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.



Vali Aykut Pekmez Başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Vekili Reşit Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yener, ilçe kaymakamları, ilgili kurum amirleri, şehit ve gazi dernekleri ile engelli derneklerin başkanları, kadın dernekleri temsilcileri katıldı.



Toplantının başlamasıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, platformun amaç ve hedefleri ile ilgili bir sunum yaptı.



Çelik sunumunda, kurumun şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere Adıyaman'da kadın, çocuk, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ile sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamaya yönelik hayata geçirdikleri proje ve çalışmalar, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetler ile verdikleri sosyal yardım ve destekleri sıraladı.



Sunum sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, "Bugün diğer platformlardan farklı ve önem vermemiz gereken platformlardan olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısının ilkini gerçekleştiriyoruz. Çünkü yatırım ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dediğimiz her şey insan için yapılıyor. Ailelere ve sosyal hayata yönelik projeleri desteklemezsek o yatırımın ve o projelerin kalkınma anlamında pek esprisi olmayabilir. Devletimiz sosyal alanda özellikle son yıllarda maddi anlamda büyük katkılar sağlıyor. Özellikle engelli maaşı, evde bakım ücreti, yaşlı aylığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfından verdiğimiz ücretler gibi pek çok kalemde vatandaşlarımıza destek olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye'de en çok bütçeye sahip olan bakanlıklarımızdan biridir. Toplumun en önemli temel yapısı ve harcı şüphesiz aile kurumudur. Bizi biz yapan değerlerin başında gelen ve bunu gelecek kuşaklara aktarmamızın en önemli yapısı ailedir. Ailelerimizi bu anlamda korumamız, yaşatmamız ve o yapıyı sürdürebilmemiz büyük önem arz etmektedir. Bunu Adıyaman ölçeğinde daha rahat görüyoruz. Bildiğiniz gibi teknolojinin gelişmesi ile birlikte dünya neredeyse küçük bir köy haline geldi. Sosyal medya, teknolojik haberleşme araçları, dünyanın her yerinde meydana gelen en ufak bir olayı bile herkesin görmesini, duymasını ve haber almasını sağlıyor. Bunların faydaları olduğu gibi sakıncaları da bulunmaktadır. Tüm bunlar bizi biz yapan değerlerden olan aile kurumundan maalesef uzaklaştırıyor. Devlet olarak güçlü aile bağlarını her zaman önemsiyoruz. Bu aile bağlarını devam ettirmek içinde hem devlet olarak, hem kamu görevlisi olarak, hem anne baba olarak hem de sivil toplum örgütleri olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Bugün birincisini düzenlediğimiz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Platformu toplantısında Adıyaman ölçeğinde neler yapabiliriz ve neler yapmamız gerekiyor bunları konuşup, görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik" dedi.



Toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve aileyi güçlendiren faaliyet ve projelere katma değer kazandırılması hedeflenen platform toplantısı, paydaşların gündem maddeleri üzerine görüşlerini belirtmeleri, karşılıklı fikir alışverişleri ve önerilerin ardından son buldu. - ADIYAMAN