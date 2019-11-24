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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Balcı: "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için ve yasal düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda sahip olunan farkındalık ve bilinç artması için son 7 yılda Samsun'da 82 bin 114 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Balcı:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için ve yasal düzenlemelerin getirdiği haklar ve sorumluluklar konusunda sahip olunan farkındalık ve bilinç artması için son 7 yılda Samsun'da 82 bin 114 kişiye eğitim verildiğini söyledi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirten Balcı, "Kadına şiddet sorunun büyüklüğünün ve yaygınlığının farkında olarak gerek ülkemizde gerekse dünyada; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri, özel sektör ve medya gibi toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu ortak ve kararlı bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda; yasal düzenlemeler yapılmakta, duyarlılık ve bilinç artırmaya yönelik kampanya-proje-eğitimler gerçekleştirilmekte, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların başvurabilecekleri uygun mekanizmalar oluşturulmuş ve rehabilite edilmelerini sağlamak gibi destekleyici hizmetler sunulmaktadır. Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen tüm bu çalışmalarda büyük ilerleme yaşanmış, mücadelenin tüm boyutlarında önemli değişiklik ve gelişmeler gerçekleşmiştir" dedi.


İş yerinde şiddetin önlenmesine yönelik yeterliliklerin artırılması projesi


Duyarlılık ve bilinç artırmaya yönelik proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Balcı, "Erasmus+ KA2 programı kapsamında iş yerinde şiddet olayının önlenmesi ve şiddet mağdurlarına yönelik gerekli desteğin sağlanması amacıyla Be Aware-İş yerinde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Yeterliliklerin Artırılması Projesi başlatılmıştır. FIB (Avusturya), MAGENTA (İspanya), GAF (Litvanya) ve Socailiniu Inovacuu Fondas (Bulgaristan) ve Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kurumlarının ortaklığında yürütülen projenin temel hedefleri proje ortağı ülkelerinde şiddet konusu ile ilgili iyi uygulamaların toplanmasını sağlamak, işveren ve yönetici statüsünde olan kişilerin yanısıra, iş yerindeki diğer çalışanların konuya yönelik farkındalıklarını artırmak için yüz yüze ve uzaktan eğitimlerin verilmesi ve ilgili kurumlarda şiddet önleme stratejileri ve yeterli uygulamalarının yürütülmesini sağlamaktır. 3 yıl boyunca sürecek olan projedeki birincil hedef grubunu işverenler, işçi temsilcileri, insan kaynakları ve iş yerinde ki sorumlu/yetkili kişiler oluşurken, projenin ikincil hedef grubunu ise iş yerinde ki diğer çalışanlar oluşturmaktadır. Mutlu ve öz güvenli bireylerden oluşan, huzurlu ve güçlü bir aile ve gelişmiş bir toplum için; kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyor, bugünün bireyler ve toplumlar nezdinde farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, Balcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
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