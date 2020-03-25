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Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün...
6 saat önce
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60 güne indirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60 güne indirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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