Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: 'Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün... - Son Dakika

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün...

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60 güne indirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün 60 güne indirildi." - ANKARA

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:40 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek         
17:17
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı         
16:30
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti         
13:48
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir         
09:29
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek         
09:06
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 06:55:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Selçuk: "Kısa çalışma ödeneğinde 600 gün 450'ye 120 gün... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]