Aile Danışmanından Uyarı: "Çocuklarımızın Sahibi Değil Emanetçisiyiz"

Aile Danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar , katıldığı çocuk gelişimi konulu seminerde annelere tavsiyelerde bulundu. Tongar, "Çocukların sahibi değiliz emanetçisiyiz" dedi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hatice Kübra Tongar'ın katıldığı "Bağırmayan Anneler" konulu söyleşi programı düzenlendi. Hatice Kübra Tongar'ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye çok sayıda kadın katılırken bazı kadınlar da çocuklarıyla birlikte salondaki yerini aldı."Bağırmayan Anneler" konulu söyleşide çocuk gelişimi konusunda İslam dininin hangi öğütleri verdiği, bilimsel yöntemlerin neler olduğu, çocuklara bağırmadan kişiliklerinin gelişmesinde nelerin etkili olduğu ve ebeveynlere ne gibi görevler düşüyor soruları cevaplandı. Türkiye 'de duygusal şiddet her iki aileden birisinde yaşanıyorPedagoji bilimi alanında, 'Bağırmayan Anneler' başta olmak üzere çok sayıda kitabın yazarı olan Hatice Kübra Tongar, önemsenmeyen duygusal şiddetin ilerleyen dönemlerde oluşturduğu kötü sonuçlarının olduğunu söyledi. Her iki aileden birisinde duygusal şiddetin olduğunu belirten Tongar, "Bu konu neden önemli? Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de duygusal şiddet her iki aileden birisinde yaşanıyor. Duygusal şiddet, duygusal istismar fiziksel ve cinsel şiddetin yanında hafif bir şey gibi gözüküyor. Ama geleceğe olan etkilerine baktığımız zaman bütün suçlu profillerinin geçmişlerinde bir şekilde ailelerinde o huzursuzluk, alay edilme, aşağılanma, bize disiplin ve eğitime geleni adamdan saymama halleri var. Dolayısıyla 'bağırmayan anneler' derken aslında bundan bahsediyoruz. Duygusal istismar ve şiddetin olmadığı, insanların öfkelerini de ifade ederken insanca iletişime geçtikleri, yetişkin dünyasındaki saygınlığımızla, nezaketimizle çocuklarımızla iletişim kurduğumuz bir sistemden bahsediyoruz" dedi."Daha iyi günlere geleceğimize inanıyorum"Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, Türkiye'nin çocuk gelişimi alanındaki kat ettiği yolu da değerlendirdi. Türkiye'nin bu konuda daha iyi noktaya geleceğini ifade eden Tongar, "Ben geleceğe dair çok ümitliyim. Sırf kendi çocukluğumuzu hatırlamış olsak, fiziksel şiddet çok iyi bir şeymiş gibi konuşuluyordu. Biz artık bırakın fiziksel şiddeti, duygusal şiddeti yapmayalım noktasına geldik ülke olarak. Çok daha iyi günlere geleceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Bir anne değişirse, tüm ülke değişebilir" dedi."Çocuklarımızın asıl sahibi günü gelecek ve soracak"Tongar son olarak annelere tavsiyelerde bulundu. Çocuk sahibi olmak teriminin çocuğun sahibi olduğu anlamına çıkmadığını belirten Hatice Kübra Tongar şöyle konuştu;"Annelere tavsiyem, dilimize geçmiş kavram 'çocuk sahibi olmak' diye olduğu için kendimizi bazen çocukların sahibi zannedebiliyoruz. Öyle sanınca da istediğim gibi muamele edebilirim diye düşünebiliyoruz. Çocukların sahibi değiliz, emanetçisiyiz. Onlar bize emanet. Çocuklarımızın asıl sahibi günü gelecek ve diyecek ki "sizlere ben evlat emanet ettim, ne yaptınız?" Her annenin o soruya verebilecek cevabı olmalı." - İSTANBUL