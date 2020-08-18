"Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden yapılan başvuru sayısının 13 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Selçuk, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012 yılından itibaren 81 ildeki İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz olarak "Aile Danışmanlığı" hizmeti sunduklarını söyledi.

"AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

18 Kasım 2019 tarihinden itibaren e-devlet sistemi üzerinden de başvuruları kabul ettiklerini belirten Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-devlet üzerinden başvurdukları takdirde bulundukları ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden randevu sistemi ile Aile Danışmanlığı hizmeti alabiliyorlar. Danışmanlık hizmeti ile vatandaşlarımızın aile içi iletişimini güçlendirmeyi, sorunlarla baş etmelerine destek olmayı, sorun çözme becerilerini artırmayı ve aile bütünlüğünü sağlamalarını amaçlıyoruz" dedi.

"SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, pandemi sürecinde de Aile Danışmanlığı hizmetini telefon ve online görüşmeler olarak sürdürdüklerini belirterek, "1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yeniden yüz yüze olarak yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"52 BİN VATANDAŞA HİZMET SUNDUK"

Selçuk, bugüne kadar 52 bin vatandaşa Aile Danışmanlığı hizmeti verdiklerini, 2019 yılından itibaren de Aile Danışmanlığı hizmetine e-devlet üzerinden 13 bin kişinin başvurduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız, e-Devlet Sistemi üzerinde https://www.turkiye.gov.tr/ acshb-aile-danismanligi-basvurusu linkinden giriş yaparak Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için talepte bulunabilirler" şeklinde konuştu.

(İHA)