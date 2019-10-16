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Aile Danışmanlığı hizmetleri SGM'lerde

28 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Aile Danışmanlığı Hizmetleri' tüm SGM'lerde ücretsiz olarak sunuluyor.

Aile Danışmanlığı hizmetleri SGM'lerde, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Aile Danışmanlığı Hizmetleri' tüm SGM'lerde ücretsiz olarak sunuluyor.


Bu kapsamda kendine yetebilen, toplum değerlerine saygılı, aile ilişkilerinde uyumlu bireylerin topluma kazandırılmasında aileyi desteklemek olan Aile Danışmanlığı hizmetleri için vatandaşlar SGM'lere müracaat edilebilir veya telefon ile destek alabilirler. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından aile kurumunun bilinçlenmesi ve güçlenmesi adına psiko-sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak amacıyla çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Konferanslar, seminerler ve atölyelerin yanı sıra sertifikalı çocuk gelişim kursları ve aile eğitimleri ile ailelerin gelişimine yönelik eğitimler sunulmaktadır. Aile Danışmanlığı Hizmetleri ile alanında uzman psikologlar eşliğinde bireysel danışmanlık, çocuk ve ergen danışmanlığı, evlilik öncesi, evlilik ve çift danışmanlığı gibi alanlarda hizmet sunulmaktadır. Her yıl yaklaşık 5 bin aile, Aile Danışmanlığı hizmetlerinden destek almaktadır" denildi. - SAKARYA

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:14 Kaynak: İHA
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