Aile Danışmanlığı Programı'nda yeniden yüz yüze hizmet başlıyor - Son Dakika

Aile Danışmanlığı Programı'nda yeniden yüz yüze hizmet başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı. Buna göre telefonla ve online görüşmeler ile sürdürülen aile danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülmeye başlanıyor.

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Aile Danışmanlığı Programı kapsamında yüz yüze danışmanlık hizmeti, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacak. Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen aile danışmanlığı hizmeti, il müdürlüklerinde ve sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan danışmanlar aracılığıyla ücretsiz sunuluyor. Ülke genelinde bugüne kadar 40 bin kişiye ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuldu.


ASDEP hane ziyaretleri başlıyor


Koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelleri ile gerçekleştirilen hane ziyaretleri de 1 Temmuz'dan itibaren tekrar başlayacak. Hane ziyaretleri gerekli sağlık şartlarına dikkat edilerek yapılacak. ASDEP kapsamında fert, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve riskler, ASDEP personeli aracılığıyla yapılan hane ziyaretlerinde belirleniyor. İhtiyaç duyan fert ve aileler sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendiriliyor. 2 bin 634 ASDEP görevlisi, bugüne kadar 2 milyon haneyi ziyaret etti. ASDEP görevlileri aracılığıyla yapılan görüşmeler neticesinde 152 bin 817 talep ilgili kuruluşlara yönlendirildi.


Öte yandan, vatandaşların pandemi psikolojisi ile baş etme becerilerini kazanabilmeleri için verilen psikososyal destek hizmeti de Bakanlık tarafından verilmeye devam edecek. - ANKARA

ASDEP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile Danışmanlığı Programı'nda yeniden yüz yüze hizmet başlıyor - Son Dakika

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