Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 2. Grup Eğitimini Başarıyla Tamamladı. - Son Dakika

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜ-UZEM) tarafından Doç. Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu koordinatörlüğünde yürütülen Aile Danışmanlığı sertifika programında ikinci grup eğitimini 04. 06. 2021 tarihinde yapılan sınavla tamamladı.

Aile Danışmanlığı konusunda Almanya Weinheim Aile Terapisi ve Süpervizör Sertifikasına sahip 5, Almanya Weinheim Aile Terapisi Sertifikasına sahip 4 ve alanında uzman 4, 7 üniversiteden toplam 13 akademisyenle 12 Şubat 2021 tarihinde başlanan Aile Danışmanlığı Sertifika Programını 27 kursiyer başarıyla bitirdi. Söz konusu eğitimle ilgili OKU-UZEM Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "2. Grup eğitimlerin tamamlandığı, 3. Grup eğitimin tamamlanmak üzere olduğu, 4. Grup eğitimine başlanacağı belirtilmiş, sertifika programına katılan kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür edildi. "

Sertifika Programına katılan kursiyerler, "Uzaktan olmasına rağmen yüz yüzeyi aratmayan, her sorumuza ilgiyle yanıtlar aldığımız, dolu dolu bir eğitim oldu. Alanında kendini ispatlamış, sistemik terapi yaklaşımında uzmanlaşmış akademisyenlerden eğitim almaktan dolayı şanslıyız. Aile danışmanlığı eğitiminin hem mesleki hem de kişisel gelişime oldukça katkısı olduğunu düşünüyoruz. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. " dedi.