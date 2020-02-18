Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü - Son Dakika

Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.

Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.


İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Esenyurt Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığa ait aile destek merkezi binasının giriş bölümü, kentte etkili olan yoğun kar yağışından sonra çöktü. Sabah merkeze gelen çalışanlar tarafından durum fark edilerek, belediye ekiplerine haber verildi. Belediye ekipleri tarafından çöken giriş bölümündeki saç ve demir parçaları kaldırdı. - HAKKARİ

Esenyurt Mahallesi, Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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