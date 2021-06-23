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Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı - Son Dakika

Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı

23.06.2021 16:48

Diyarbakır'da Aile Destek Merkezi'nde görevli kadın, temizlik yaptığı esnada merkezin koordinatörü kendi evinin de temizlenmesini istedi. Kadının bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine çıkan tartışmada koordinatör ile çalışanları kadına sladırdı. Olayı duyup merkeze gelen kadının 19 yaşındaki oğlu da kavgaya dahil oldu. Çıkan tartışmada genç, camlı kapının üstüne düşerek yaralandı. Anne-oğul apar topar hastaneye kaldırıldı. Kadın, sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi oldu.

Dün Hazro'daki Aile Destek Merkezi'nde meydana gelen olayda, Hazro Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi'nde, Evde Yaşlı Bakım Projesi'nde görevli 7 çocuk annesi Sibel Çiftçi (42), kuruma gitti. İddiaya göre, kurumda görevli usta öğretici kadınlar E.D. ve G.B., Çiftçi'ye kurumda temizlik yapmasını söyledi.

KOORDİNATÖR KENDİ EVİNİN DE TEMİZLENMESİNİ İSTEDİ

Koordinatör V.Z. adlı kadın ise kendi evini de temizlemesini istedi. Çiftçi, burada yaşlı bakım hizmetleriyle görevli olduğunu, koordinatörün evinde ve kurumda temizlik yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Z.V., E.D. ile G.B., Çiftçi'yi döverek yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Annesinin saldırıya uğradığını öğrenen Güven Çiftçi (19) de kurum binasına gelip, durumu öğrenmeye çalıştı. Bu sırada kurumdakiler ile Güven Çiftçi arasında arbede yaşandı. Güven Çiftçi, camlı kapının üzerine düşmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, Sibel Çiftçi ve oğlu Güven Çiftçi'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Hazro Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sibel Çiftçi, tedavisinin ardından taburcu edilirken, oğlu Güven ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, ameliyata alındı.

Aile Destek Merkezi'nde görevli kadın, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanların saldırısına uğradı

"ANNEM YERDEYDİ"

Hastanede tedavisi süren Güven Çiftçi, yaşananları anlattı. Çiftçi, yolda yürüdüğü sırada, birinden annesinin öldürüldüğünü duyduğunu belirterek, "Koşarak kurama geldim. Oralara baktım ama annemi görmedim. İçeriden sesler geldiğini duydum. Annem yerdeydi, burnu kanamıştı. Gözü de açık değildi. Onu alıp, arabaya bindirip, götürecektim. Biri beni itti, uyandığım gibi bu haldeydim. İki parmağımı kullanamıyorum, sinir damarlarım kesilmiş. Bunlardan şikayetçiyim" dedi.

"BENİ EVLERİNDE KAÇAK ÇALIŞTIRIYORLAR"

Sibel Çiftçi ise kendisine saldıranların, evlerinde zorla temizlik yaptırdıklarını öne sürerek, "Beni kaçak olarak evlerinde çalıştırıyorlar. Gece yarısına kadar sürüyor. Bazen de hakaretlerde bulunuyorlar. Hastaneden darp raporu almak istedik ama zorluk çıkardılar. Beni darbettiler, burnuma vurdular. Ben şu an oğlumu düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan Hazro Kaymakamlığı yetkilileri, olaya ilişkin açıklama yapmayacaklarını bildirirken, Çiftçi ailesinin şikayetine ilişkin işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Çiftçi, Hazro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile Destek Merkezi'nde çalışan kadına, evini temizlemeyi reddettiği koordinatör ve çalışanlar saldırdı - Son Dakika


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