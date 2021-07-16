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Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım - Son Dakika

Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım

16.07.2021 16:08

Antalya'da yaşayan 4 çocuk annesi kadın, çocuklarını evde bırakıp gitmiş, biri 5 aylık yaşları 1, 3 ve 5 olan çocukları baygın halde evlerinde bulunmuştu. Çocuklar devlet koruması altına alırken, komşular ''Anne 2 gündür yok ve yemek yapmayı bilmiyor. Sadece mama veriliyor. 5 yaşındaki çocuk bile mama yiyor'' demişti. Olay sonrası evine dönen anne, babasının rahatsızlığı nedeniyle başka şehre gittiği söyledi. Çocukların ikisinin engelli ve hasta olduğunu belirten anne, ''Pişmanım'' dedi.

İçler acısı olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 çocuk annesi Gizem Y. (26), bir gün önce eşi Onur Y. (32) ile tartıştıktan sonra evi terk ederek başka bir şehre gitti.

DURUMU KOMŞULAR FARK ETTİ

Komşular evde bulunan çocukların uzun bir süredir iyi bakılmadığını ve son durumlarının kötü olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde 1,3,5 yaşında ve henüz 5 aylık çocukların bazılarının baygın, bazılarının da halsiz olduğunu fark etti. Bunun üzerine eve acil olarak sağlık ekipleri talep edildi. Bu sırada baba Onur Y. eşini arayarak eve gelmesini söyledi. Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak bir şehirde olduğu için ancak gece saatlerinde Antalya'ya gelebileceğini söyledi.

Bakımsızlıktan evde baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım

YERDE BAYGIN YATARKEN BULUNDU

Ekipler bunun üzerine çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini anne ve babaya iletti. Çocuklarını vermek istemeyen Onur Y., polis ekiplerine uzun süre direndi. Tüm bu olanlar yaşanırken bir çocuğun da yerde baygın vaziyette uzandığı görüldü. Polis ekipleri çocukları kucaklayarak sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. çocukların devlet korumasına alınacağını öğrenince ise sinir krizleri geçirdi, güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, kontrol ve tedavileri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Çocukların hastanede tedavisi sürerken, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü devreye girerek çocukları koruma altına aldı. İl Müdürlüğünün uzman ekipleri, çocukların sağlık durumunun yanı sıra ailenin gerekli yükümlülükleri yerine getirip getirmediği konusunda inceleme yapacağı öğrenildi. Çıkan sonuna göre, çocukların aileye geri verilmesi ya da korunmaya devam edilecek.

Bakımsızlıktan evde baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım

BABASININ RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE GİTMİŞ

Gece saatlerinde evine geri dönen anne Gizem Y., konuştu. Kalp rahatsızlığı çeken babasının rahatsızlığından ötürü İstanbul'a yola çıktığını belirten Gizem Yangöz, çocukları uzun yola götürmek istemedikleri için eşiyle konuştuğunu ve onun bilgisi dahilinde yola çıktığını söyledi. Yangöz, "Zaten buraya gelirken onları uzun yoldan getirmiştik. Çocuklar uzun yolu çekemez diye kendisi söyledi. 'Gerekirse komşulara söylerim, gerekirse de bakıcı tutarız' dedi. İstanbul'a giderken Adapazarı'ndan hemen döndüm. Geldiğimde çocukları hastaneye götürmüşlerdi, ardından da yetiştirme yurduna aldıklarını öğrendim" dedi.

DURUMUN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI İDDİA ETTİ

Çocuklarından ikisinin engelli olduğunu aktaran Yangöz, maddi sıkıntılar nedeniyle evlerindeki eşyaları tamamlayamadığını söyledi. Olay günü çocuklarının hasta olduğunu ve klima olmadığı için serin yere uzandığını söyleyen Yangöz, "Bunu komşular farklı algılamış. Oyun oynarken bile serin yer arıyorlar ve yatıyorlar. Çocuklarım ayrıca gripti. Birbirlerine de bulaştırmışlardı. Birinin boğazında sıkıntısı vardı, o kusmuş farklı algılamışlar. Eşim de o anki tepkiyle bir şey yapamamış" diye konuştu.

YEMEK YAPMADYI BİLMEDİĞİ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Yemek yapmayı bilmediği yönündeki iddiaları da yanıt veren Yangöz, "En küçük kızıma süt desteği veriyorum. Yemek yapmayı yeni yeni öğrendim ama dedeleri yemeği yapıyor, bazen beraber yapıyoruz. Sağ olsun komşular da yardımcı oluyor. Sağlık kontrolleri şu anda yapılıyormuş. Hepsi tedavi görüyor. Şu an yetiştirme yurduna alınmışlar. Eşim de sinir hastası zaten" dedi.

Bakımsızlıktan evde baygın halde bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Pişmanım

ÇOCUKLARINI GERİ ALMAK İSTİYOR

Yangöz, çocuklarının devlet korumasına alınmasına ilişkin ise "Evimdeki eşyaları tamamlamak istiyorum. Yetiştirme yurduna da numaramı bıraktık. Kayınpederim sağ olsun destek çıkıyor. Eşim de yeni işe başladı, maaşını yeni alacak. Bu devirde geçinmek biraz zor. Evimin eşyalarının tamamlayıp, devlete 'ben tamamladım artık çocuklarıma bakabilirim' demek istiyorum" ifadesini kullandı.

''PİŞMAN OLDUM''

Son olarak Yangöz, İstanbul yolculuğuna çıktığına da pişman olduğunu dile getirerek, "Zaten böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum. Şu an kendimi suçlu hissediyorum. Orada da kalp hastası babam vardı, o da ağladı" diye konuştu.

Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım

Yemek Tarifi, Antalya, Engelli, Polis, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım - Son Dakika


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