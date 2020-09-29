Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi - Son Dakika

Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi

Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi Sivas'ta boşanma sürecindeki çiftler başta olmak üzere birçok vatandaşa danışmanlık hizmeti veren Aile Eğitim Merkezi, 8 aylık süreçte 191 başvuruya yanıt verdi Sivas'ta boşanma sürecindeki çiftler başta olmak üzere birçok vatandaşa danışmanlık...

Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi

Sivas'ta boşanma sürecindeki çiftler başta olmak üzere birçok vatandaşa danışmanlık hizmeti veren Aile Eğitim Merkezi, 8 aylık süreçte 191 başvuruya yanıt verdi

SİVAS - Sivas'ta boşanma sürecindeki çiftler başta olmak üzere birçok vatandaşa danışmanlık hizmeti veren Aile Eğitim Merkezi, 8 aylık süreçte 191 başvuruya yanıt verdi.

Türkiye'nin ilk Aile Eğitim Merkezi, geçtiğimiz Şubat ayında Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, ve Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün iş birliğiyle Gökçebostan Mahallesi'nde hizmete açılmıştı. Sivas Valiliği koordinesinde Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aile Eğitim Merkezi, 8 aylık süreçte 191 başvuruya yanıt vererek 442 görüşmeyle vatandaşlara danışmanlık hizmeti verdi. Merkez, 48 çifteyse boşanma esnasında, boşanma öncesinde ve boşanma sonrasında danışmanlık hizmeti verdi.

Aile Eğitim Merkezinde verilen danışmanlık hizmetiyle bir çok yuva yeniden inşa edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan'da merkezi ziyaret ederek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Maksadımız ailelerin yapısını güçlendirmek"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Aile eğitim merkezimizin açılışını 14 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirdik. Güzel bir niyetle, güzel bir birliktelikte yola çıktık. Bu birlikteliğimiz kurumsal iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi. Burada maksadımız ailelerin yapısını güçlendirmek. Aile güçlü olursa toplum güçlü olur, toplumun güçlü olması devletimizin güçlü olmasıdır. Dolayısıyla merkez aile. Aile içi dinamikleri güçlü ve sağlam bir temele oturtmak için böyle bir merkez kurduk. Merkezimiz güzel bir şekilde çalışmakta. Merkezimizde 21 kişi hummalı bir şekilde çalışmakta. Bir ailenin, aile içi ilişkilerinin düzeltilmesi için gece gündüz çalışılmaktadırlar. Pandemi süreci olmasına rağmen şuana kadar 191 kişi merkezimize müracaat etmiş. Bazen eşli, bazen yalnız bir şekilde 191 kişi merkezimize müracaatta bulunmuş. Yaklaşık 500'ün üzerinde görüşme gerçekleştiler. Ayrıca online görüşmede yapmaktadırlar" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, "Aile eğitim merkezimizin pandemi sürecinden dolayı etkinliği az oldu ama şuanda Cumartesi, Pazar ve akşamları da çalıştığımız için baya bir yoğunluk var. 191 çiftimize aile danışmanlığında bulunduk. Bunlar evlilik öncesi, evlilik sonrası, boşanma öncesi, boşanma sonrası ve boşanma esnasında olan çiftlerimizdi. Biz burayı açarken 1 kişiyi bile pozitif bir şekilde boşanmaktan, evliliğe tekrar yönlendirme amacında açtık. Bir kişi bile bize çok iyi gelecekti. Şuanda bu yöndeki başarımız yüzde 80. Bu oran bizim çok iyi. Türkiye'de bir ilk. Ayrıca 8 farklı kurumun birleşip de bizim sekretaryamızda, Valiliğimiz öncülüğünde devam ettirilmesi çok güzel bir çalışma oldu" dedi.

Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi
Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi
Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi
Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Belediyesi, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile Eğitim Merkezi, 191 başvuruya yanıt verdi - Son Dakika

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