Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor - Son Dakika

Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ev kadını Hatice Çetin (47), aile bütçesine destek için başladığı lavanta yetiştiriciliğinde ilk hasadını yaptı. Çetin, toplayıp, kuruttuğu lavantalar ile bir firmada yaptırdığı kolonya ile yağları yol kenarındaki tezgahında satmaya başladı.

Marmaris ilçesinin 34 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk annesi Hatice Çetin, aile bütçesine katkı sağlamak ve çok sevdiği aromatik bitkileri yetiştirmek için internetten araştırma yaptı. Çetin ardından eşi ile birlikte lavanta tarlaları ile ünlü Burdur'a gitti. Buradaki yetiştiricilerle görüşen Hatice Çetin, Marmaris- Datça karayolu kenarında bulunan 15 dönüm arazisinin 5 dönümüne, geçen yıl 4 bin lavanta tohumu ekti. Ektiği lavantaları gözü gibi baktığını belirten Çetin, geçen hafta ilk hasadına başladı. Topladığı lavantaların bir kısmını kurutarak keselere koyan Çetin, kalan kısmını da bir firmaya vererek yağ ve kolonya yaptırdı. Çetin, Selimiye, Bozburun gibi dünyaca ünlü turistik mahallelere geçiş noktasında olan karayolunun kenarındaki tarlada kurduğu çardakta, ürünleri satmaya başladı. Tatilciler ürünlere yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
Dr. Dt. Çağdaş Çağlar Laçin uyardı! Diş eti problemi şeker hastalığının habercisi olabilir
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
'HER GÜN ÖZENLE BAKTIM'

Lavanta hasadını yaparken DHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatice Çetin, kadının istediği zaman başaramayacağı bir iş olmadığını belirtip, "Arazimin bir bölümü boş duruyordu. Aile bütçeme katkı sağlamak için ne yapabilirim diyerek internetten araştırmaya başladım. Geçen yıl hoş kokulu bitkileri yetiştirmek fikri oldu. Tarlamda lavanta yetiştirmenin daha az masraflı ve isabetli olacağına karar verdim. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüştüm. Sadece Muğla şehir merkezinde lavanta yetiştiriciliğine destek verdiklerini, ilçelerde böyle bir projeleri olmadıklarını söylediler. Eşimle birlikte lavantanın diyarı Burdur'a gittik. Burada lavanta yetiştiricileri ile görüşüp, gerekli bilgileri not aldım. Burdur'dan aldığım 4 bin lavanta tohumu ile Marmaris'e döndüm. Koronavirüs salgını kapsamında boş durmayarak tarlamı düzenleyip, ekimini yaptım. Her gün özenle lavanta ektiğim arazime baktım" dedi.

?'TATİLCİLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Tatilcilerin lavantalara büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Çetin, şunları söyledi:

"Topladığım lavantaların bir kısmını kurutup, çiçek buklesi olarak satıyorum. Bir kısmını ise kese yapıp araç ve evlerde hoş koku vermesi için raflarımda bir bölümünü de bir firmaya vererek kolonya ile yağ yaptırdım. Arazimin önündeki yerde tatile gelen vatandaşlara satıyorum. Lavanta tarlamı görenler büyük ilgi gösteriyor ve durup alışveriş yapıyor. Hatta kendilerine daha hasadını yapmadığım lavantalarımdan bir buket veriyorum. Hem aile bütçeme hem de şelalesi ve doğal güzellikleri ile ünlü mahallem Turgut'a katkı sunmak için çıktığım yolda başarıya ulaştım."


Hatice Çetin, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 11:22 Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:58 Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:30 En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:21 Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:01 İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı 17:44 Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Başkan Bertomeu, ayrılık dedikodularına yanıt verdi: Messi, kariyerini Barcelona'da bitirmek istiyor
14:23
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
13:40
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
13:33
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
12:43
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
12:33
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
12:28
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
12:27
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
12:18
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
11:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 14:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile ekonomisine katkı için lavanta yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]