Aile evden kaçan papağan 'Şeker' için seferber oldu - Son Dakika

Aile evden kaçan papağan 'Şeker' için seferber oldu

Eskişehirli Yağcı ailesi evden kaçan sultan papağanlarını ellerinden kafesi ile arıyor

Drone ile çatılarak bakıldı, başlatılan sokak sokak aramaya çalışmalarından henüz sonuç alınmadı

Sultan papağının sahibi Feyzullah Yağcı:

"Yaklaşık 8 aydır bizimle birlikte olan papağanımızı kaybettik, hepimiz çok üzgünüz"

ESKİŞEHİR - Eskişehirli Yağcı ailesi, evlerinden kaçan 1 yaşındaki 'Şeker' adındaki sultan papağanları bulmak için adeta seferber olurken, drone ile çatılarak bakıldı, sokak sokak aramaya başladı.

Uluönder mahallesinde bulunan evin balkon kapısını açık unutulması sonucunda sultan papağını önce balkona çıktı, ardından da yan binaya uçtu. Papağanın uçtuğunu gören aile bireyleri hemen yan binaya bakmaya gitti, ancak Şeker, oradan da diğer binalara uçarak gözden uzaklaştı. Çatılarda olabileceği düşüncesi ile aile drone yardımıyla çatılara baksa da papağanlarını bulamadı. Bunun üzerine papağının resminin bulunduğu afişi hazırlayan aile, evin yakın çevresine asmaya başladı. Diğer yandan aile kuşun kafesi ile sokakları gezmeye başladı.

"Yaklaşık 8 aydır bizimle birlikteydi"

Sultan papağanı görenlerin haber vermesini isteyen Feyzullah Yağcı, yardım istedi. Yağcı, papağının kaçmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Papağanımızın adı şeker. Sultan papağanı. Bugün öğlen saatlerinde balkon kapısı açıkken dışarı çıkmış. Çatıya uçmuş. Çocuklar almaya çalışmış, ama bu seferde başka çatıya uçmuş. Biz de aradık ama bulamadık. Bir yaşında papağanımız. Yaklaşık 8 aydır bizimle birlikte. Çok seviyoruz. Hepimiz çok üzgünüz. Drone ile çatılara baktık. Ulaşamadığımız için. Mahalleye haber verdik görenlerin bize ulaşması için. Ayrıca yakın çevremize de ilanlar yapıştırdık. Gören olursa bize haber versinler diye. Buradan da sesleniyorum. Bulursanız ve bize ulaştırırsanız çok seviniriz."