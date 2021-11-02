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Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı - Son Dakika

Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı

02.11.2021 22:52

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir kişi bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasındaki eşi ile kızını silahla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla kafasına sıkarak kendi intihar etti.

Yamalak Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Şentürk (72), bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Şentürk ile konuşmak için evine gitti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, KIZINI VE EŞİNİ VURDU

Hüseyin Şentürk ile eşi arasındaki konuşma, tartışmanın ardından kavgaya dönüştü. Hüseyin Şentürk sinirlerine hakim olamayarak, yanında getirdiği silahla eşi Huriye Şentürk ve kızı Sevda Şentürk'ü vurarak olay yerinden ayrıldı.

PAZAR YERİNDE KAFASINA SIKTI

Hüseyin Şentürk olaydan sonra 35 AN 7529 plakalı aracına binerek mahalledeki pazar yerine giderek, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

3 AİLE ÜYESİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Şentürk'ün pazar yerinde, Huriye Şentürk'ün evinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sevda Şentürk'ün ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı
Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı
Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı
Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı

Hüseyin Şentürk, Yamalak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı - Son Dakika


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