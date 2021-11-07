Kendilerine aile görünümü vererek 8 adet çalıntı cep telefonu satan 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de yanlarına küçük çocuk alarak kendilerine aile görünümü veren 3 şahıs, 8 adet çalıntı cep telefonunu sattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı cep telefonlarını sattıkları anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece'de 13-17 Ekim arası meydana gelen 6 farklı olayda internet alışveriş sitesi üzerinden telefon aracılığı ile iletişim kurarak mağdur şahıslarla buluşma sağlayan ve buluşmaya yanlarında yaşı küçük şahıs götürerek, kendilerine aile görünümü verip çalıntı olan 8 adet cep telefonunu satan şüpheli şahıslar yakalandı. Şüpheli şahısların olay yerine araçla gittikleri ve araç sahibinin ise çok sayıda suçtan kaydı bulunan M.Ş. (32) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Sultangazi'de yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet tablet ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi. Diğer A.K. (34) isimli kadın ve S.K. (27) isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalıntı cep telefonlarını sattıkları anlar da güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - İSTANBUL