Aile Haftası'nda Başkan Özkan'a ziyaret - Son Dakika

Aile Haftası'nda Başkan Özkan'a ziyaret

21.05.2021 09:34
Aile Haftası'nda Başkan Özkan'a ziyaret, System.String[]

Karacabey İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahraman ve merkez çalışanları, 'Aile Haftası' nedeniyle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Karacabey İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahraman ve merkez çalışanları, 'Aile Haftası' nedeniyle Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Osman Kahraman 14 kişilik ekipleriyle merkez ve kırsal mahallelerde kapsamlı bir şekilde çalıştıklarını belirterek; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet ve desteklerini ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırdıklarını ifade etti.

Kahraman; sosyal ve ekonomik desteklerin yanı sıra evde bakım ücretleri, devletin bu tarz ailelere sağladığı olanaklar, aile danışmanlığı, yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahibi diğer bireylere yardım ve bakım hizmetleri ile çocuklarla ilgili her alanda sahada olduklarını ifade etti.

Birçok alanda hizmet veriyoruz

Kahraman yaptığı konuşmada, "Biz Aile Bakanlığımız ile birçok alanda hizmet veriyoruz. Öncelikli alanımız çocuk hizmetleri. Çocuklarımızla ilgili bir ihmal, istismar olduğunda biz Aile Bakanlığı dahilinde direkt sürecin içerisine giriyoruz. Hiçbir çocuğun ihmal edilmesini, istismar edilmesini istemiyoruz. Ülkenin hiçbir yerinde olduğu gibi Karacabey'de de istemiyoruz. Bazı çocuklarımızdan anne veya babasından biri vefat etmiş olabiliyor veya aile içi birtakım sıkıntılar çocuğa yansıyabiliyor. Bu çocuklarımızın örselenmemesi adına Aile Bakanlığımızın ekonomik, hukuki veya gerektiğinde psikolojik desteğimizi onlara sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımız için de hizmetlerimiz var. Bazı vatandaşlarımız barınma imkânlarını sağlayamıyor, hayatta tek kalmış olabiliyor. Huzurevi veya engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili hizmet ve imkanlarımızı bu durumda hayata geçiriyoruz" dedi.

Birlikte büyük bir aileyiz

Kahraman ayrıca, engelli aile bireyine bakan ailelere bakım ücreti verdiklerini ve bunun yanında da destek alan ailelerin diğer sorunlarıyla da ilgilendiklerinin altını çizdi. Kahraman ayrıca "Problemleriyle onlara da psikolojik destek anlamında da çalışıyoruz. Çünkü engelli bir bireyle aynı evde yaşamak kolay değil. Arkadaşlarımız aileye bu konuda da psikolojik destek veriyor ve hizmet alan aileleri sürekli takip ediyor, diyalog halinde kalıyor. Aslında birlikte büyük bir aile oluyoruz. Bu şekilde inşallah hizmetlerimizi Karacabey'de daha da güçlendirerek, kimseyi mağdur bırakmadan çalışmalarımızı geliştireceğiz. Ayrıca belediyemizle de dirsek temasımız var. Belediye ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Biz, belediyenin destekleyebileceği durumlarda Karacabey Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek hizmetin tamamlanmasını sağladığımız gibi belediye tarafından de bize bildirilen durumlarda, gereken çalışmayı kısa sürede gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özkan'dan iş birliği ve koordinasyon vurgusu

Başkan Özkan da yaptığı açıklamada, "Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Karacabey'e kazandırılması noktasında gayretlerimiz olmuştu. Sonrasında yer tahsisinde de yardımcı olmuştuk. Çok olumlu bir hizmet. Biz, Osman Bey ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Karacabey Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Sahadaki ekiplerimiz vasıtasıyla bize ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, Osman Bey ve ekibiyle paylaşıyoruz, onlar da gerekli çalışmaları yaptıktan sonra desteklerini iletiyor. Şimdiye kadar çok olumlu gelişmeler oldu. Her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösterdiler. Kurumların amacı, buradaki vatandaşlarımıza hizmeti sunmak. İş birliği ve koordinasyon olduğu zaman, bu hizmetin kalitesi de mutlaka yükselecek. Birbirimizden haberimiz olacak. Sizlerle bu uyumu en üst düzeyde sağladığımızı düşünüyoruz. Gerçekten size ve mesai arkadaşlarınıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Osman Kahraman, Ali Özkan, Karacabey, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aile Haftası'nda Başkan Özkan'a ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi         
10:10
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
"Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti         
09:43
Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme         
09:37
Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi         
09:19
"Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman         
09:06
"Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı         
00:06
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı Galatasaray yeni sezonun ilk transferini Alpaslan Öztürk ile yaptı         
21:42
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile Haftası'nda Başkan Özkan'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement