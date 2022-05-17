Aile haftasında dikkat çekmek için yürüdüler

ZONGULDAK 15-21 Mayıs uluslararası aile haftası çerçevesinde Zonguldak Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından "Biz, büyük bir aileyiz" adlı etkinlik düzenlendi.

Zonguldak'ta kişinin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Aile Haftası" çerçevesinde "Biz, büyük bir aileyiz" temalı yürüyüş düzenlendi. Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür vekili Veli Köktürk, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel, daire müdürleri, Huzurevi sakinleri ve öğrenciler katıldı.

Madenci Anıtı önünde toplanan kalabalık valilik binası önüne kadar yürüdü. Kalabalık, valilik binası önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, "15- 21 Mayıs Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri ile düzenlemiş olduğumuz bakanlığımız bünyesinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak düzenlenen "Biz, büyük bir aileyiz" farkındalığını oluşturmak amacıyla yapılan etkinliğimiz devam edecek. Aile hepimizin bildiği gibi evlilik bağı ile kurulup gelişen toplumun en küçük ancak en önemli unsurudur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir" şeklinde konuştu.