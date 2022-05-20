AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ - Son Dakika
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AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ

20.05.2022 11:44

MARDİN'de aile hekimi Hacı Kalender, elektrik kesintilerine karşı ilaç, aşı ve serum gibi ürünlerin bozulmaması için aile sağlığı merkezinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi.

MARDİN'de aile hekimi Hacı Kalender, elektrik kesintilerine karşı ilaç, aşı ve serum gibi ürünlerin bozulmaması için aile sağlığı merkezinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirdi. Kalender, yaklaşık 50 bin TL'ye kurdukları sistemle 12 saat kesintisiz enerji elde edebildiklerini belirterek, "Öncelliğimiz, elimizdeki mevcut aşıların, ilaçların soğuk zincire uyacak şekilde kalması için elektriğimizin devamlılığıydı. Bu sistemle elektrik maliyetimizi yüzde 90-95 oranında da azalttık" dedi.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde aile hekimi Hacı Kalender, zaman zaman yaşanan elektrik kesintilerine karşı soğuk zinciri tabi olan ilaç, aşı ve serum gibi tıbbi ürünlerin bozulması ve bilgisayarların kapanmasıyla sistemde yaşanan aksaklıkların önüne geçmek amacıyla 2 katlı aile sağlığı merkezinin çatısına elektrik güneş panelleri yerleştirdi. Yaklaşık 50 bin TL maliyeti olan paneller için 2 doktor arkadaşından da yardım alan Kalender, büyük kısmını kendi ceplerinden ödedikleri sistemle 12 saat kesintisiz enerjiye kavuştu. Böylece hem soğuk zincire tabi tıbbi ürünler korunmuş oldu hem de bilgisayarlardaki kesintisiz enerji nedeniyle sistemdeki aksamaların önüne geçildi.

'AMACIMIZ ELEKTRİKTEN KAR ELDE ETMEK DEĞİL'

Amaçlarının elektrikten kar etmek ya da ticari yönden kazanç sağlamak olmadığını ifade eden Kalender, "Öncelliğimiz elimizdeki mevcut aşıların, ilaçların soğuk zincire uyacak şekilde kalması için elektriğimizin devamlılığıydı. Elektrik kesilmediğinden bilgisayarlar da çalışıyor, sistemde herhangi bir aksama olmuyor. Bu sistemle elektrik maliyetimizi yüzde 90- 95 oranında da azalttık. Elektrik kesilmesi durumunda, güneş enerjisinden beslenen aküyle 12 saat kesintisiz enerji imkanımız oluyor. Sistemde herhangi bir aksama olmadığından vatandaşlar da mağdur edilmiyor. Güneş panelleri 3 yılda kendini amorti ediyor. 3 yıldan sonra sizin cebinizde kar kalıyor. Her ne olursa olsun, evlerde, iş yerlerinde, tarlalarda imkanı olan herkes elektrik mühendislerinin görüşü alınarak böyle bir sistem kurulabilir" diye konuştu

AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ
AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİLE HEKİMİ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI SOĞUK ZİNCİRE TABİ AŞI VE İLAÇLAR İÇİN DAMA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRDİ - Son Dakika


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