Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma
1 saat önce
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: AA
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim'de sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile aile sağlığı merkezinde tedavi olmaya gelen hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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