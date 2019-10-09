Son Dakika Haberleri: Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma
Son Dakika Güncel Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma

Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma

1 saat önce

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Aile hekimi ile hasta arasındaki tartışma, System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada "Doktor ile hastanın kavgası" başlığıyla yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "8 Ekim'de sosyal medyaya yansıyan Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi hekimi ile aile sağlığı merkezinde tedavi olmaya gelen hastanın münakaşası hakkında, konunun aydınlatılması açısından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:35 Kaynak: AA
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