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Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren - Son Dakika

Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

22.02.2022 10:35

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, vaka sayılarının düştüğü Trakya'da durumun korunması için salgın tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren, vaka sayılarının düştüğü Trakya'da durumun korunması için salgın tedbirlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Dağdeviren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'da aşılama oranının yüksek olduğunu söyledi.

Vatandaşların tedbirler konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini belirten Dağdeviren, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini aksatmadığımız sürece hastalığa karşı en önemli defansı sağlamış oluyoruz. Salgının başında artık elimizde olmayan bir aşı silahımız var artık. Türkiye'de de dünyada çok az görülen şeklide üç ayrı aşı seçeneği devlet tarafından tamamen ücretsiz olarak dileyen herkese yapılıyor. Aşı ölümleri azaltan bir pozisyonda. Bizim aşı diye çocukluğumuzdan beri bildiğimiz aşılardan biraz farklı bu aşılar. Hastalanabiliyoruz ama daha ağır geçirmeyi, yoğun bakımlık olmayı, can kaybını engelleyen boyutları çok daha öne çıktı. Aşı olup, tedbirleri uygulamaya devam edersek salgının belini kırabiliriz."

Tekirdağ ve Kırklareli

Vaka sayılarının düştüğü Kırklareli'nde vatandaşların kurallara geçen haftaya göre daha fazla dikkat ettikleri gözlendi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir çok vatandaş Kovid-19 aşılarını yaptırıyor.

Aşı olan vatandaşlardan Hasan Tutkun, AA muhabirine, dördünü aşısını yaptırdığını söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini ifade eden Tutkun, "Aşı kendimiz içinde toplum sağlığı içinde önemli." dedi.

Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlardan Fatih Asi de tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımız aşılarını tamamlaması gerekiyor. Aşı ihmal edilmemeli. Aşı ve salgın tedbirlerine tam anlamıyla uyulmasıyla sayılar daha da düşecektir. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." diye konuştu. Kentte vatandaşların çoğunun maske taktığı gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 5 - 11 Şubat illere göre açıkladığı her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları verilerine göre Edirne'de her 100 bin kişide görülen 724,69'luk vaka sayısı 677,72'a düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1489,20'den 1229,38'e geriledi. Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1121,58'den 805,19'a düştü.

Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren
Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren
Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren

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Trakya Bölgesi, Aile Hekimliği, Tıp Fakültesi, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile hekimi Prof. Dr. Hamdi Nezih Dağdeviren - Son Dakika


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