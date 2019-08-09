Aile hekimine darp iddiası

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu

Şırnak'ta, nesli tükenmekte olan su samuru görüldü

Güney Kore duyurdu: ABD, bizden Hürmüz Boğazı için asker talep etti