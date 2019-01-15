Son Dakika Haberleri: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın"

Aile Hekiminizi Erken Tanıyın"

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 ilde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Aile Hekiminizi Erken Tanıyın
Sağlık Bakanlığınca aile hekimliğini tanıtmak, bilinirlik düzeyini artırmak, tutum ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla 81 ilde, "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" sloganıyla kampanya başlatıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kampanya ile vatandaşların ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına ve acil servislere olan başvurularının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi.

Bu sayede hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret edilen açıklamada, aile hekimlerinin akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramaları gerçekleştirdiği, sağlıkla ilgili genel konularda vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu iletişim kampanyası çerçevesinde, kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlandığı, ayrıca illerde saha etkinlikleri düzenlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Basımı yapılan afişler kamu ve özel yataklı sağlık tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ile tüm sağlık kuruluşlarımızda vatandaşların kolaylıkla görebileceği yerlere asılmıştır. 'Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Erişimi Artırmak' başlığı altında aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın artırılması konusunda Mardin'de de iletişim kampanyası yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Mardin, Güncel
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