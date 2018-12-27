Son Dakika Haberleri: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" Etkiliği

Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" Etkiliği

1 saat önce

Pınarhisar Devlet Hastanesinde aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Aile Hekiminizi Erken Tanıyın
Pınarhisar Devlet Hastanesinde aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane girişinde açılan stantta hastaneye başvuran hastalara "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" temalı el broşürleri dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca hasta ve hasta yakınlarına doktorlar tarafında da gebe, lohusa, aşılama, meme, rahim ağzı, obezite, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi gibi konularda bilgiler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:49 Kaynak: AA

Pınarhisar, Güncel
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