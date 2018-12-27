Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" Etkiliği

Pınarhisar Devlet Hastanesinde aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Pınarhisar Devlet Hastanesinde aile hekimliği hizmetlerinin önemi konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla etkinlik düzenlendi.



Hastane girişinde açılan stantta hastaneye başvuran hastalara "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" temalı el broşürleri dağıtıldı.



Etkinlikte ayrıca hasta ve hasta yakınlarına doktorlar tarafında da gebe, lohusa, aşılama, meme, rahim ağzı, obezite, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıkların tarama takip ve tedavisi gibi konularda bilgiler verildi.

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