Üye Girişi
Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak - Son Dakika

Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak

14.08.2021 10:24
Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge"de yapılan değişiklikle, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge"de yapılan değişiklikle, kronik hastalıkların tarama ve takibindeki başarı oranına göre aile hekimlerine ek ödeme yapılacak.

1 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönerge"de diyabet, obezite, serviks kanseri, kolorektal kanser, meme kanseri, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı sağlığı değerlendirmesi gibi tarama ve takipler için asgari başarı yüzdesi belirlenmişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge" ile asgari başarı oranının altında kalan aile hekimlerinin ücretlerine negatif yansıyacak bir uygulamaya meydan vermeyecek şekilde katsayı düzenlemesi yapıldı.

Yönergeyle, "Aile Hekimliği Tarama ve Takip Katsayısı"nda asgari başarı oranının altındakiler için kriter katsayısı "1" olarak değiştirildi.

Böylece aşı performansına göre yapılan teşvik uygulamalarından sonra aile hekimlerine kronik hasta takibine dayalı olarak teşvik ödemesi yapılacak.

Ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü imzasıyla 81 il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıda, iş planlamalarının Kovid-19 aşı programı kapsamında aksamaya meydan vermeyecek şekilde yapılması istendi.

Yazıda, Kovid-19 salgınına karşı tüm sağlık kuruluşları ve sağlık personeliyle başarılı çalışmaların yürütüldüğü, aşı oranlarında toplum bağışıklığını sağlayacak hedeflere ulaşmak için yoğun gayret sarf edildiği vurgulandı.

Özellikle toplumsal yaşamın normale dönmesi ve örgün eğitimin yeniden uygulanabilmesini teminen Kovid-19 aşılamasına ilişkin faaliyetlerin yoğunlaştırıldığı belirtilen yazıda, önümüzdeki günlerde bu konudaki faaliyetlerin kesintisiz şekilde artarak devam edeceğine dikkat çekildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kuruluşlarımızın bu konuda gerekli tedbirleri aldığını ve süreci başarıyla yürüttüğünü biliyoruz. Yoğun aşı programının uygulandığı ve başta aile hekimliklerimiz olmak üzere bu konuda teşvik edici düzenlemelerin hayata geçirildiği bu dönemde toplumsal bağışıklığı sağlamak büyük önem kazanmıştır. Toplum sağlığını korumak adına alınan bu tedbirlerin başarıya ulaşması için kesintisiz hizmet büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarımızın süreçte bilgilendirilmesi ve önümüzdeki kısa süre içinde izin vb. nedenlerle hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde iş planlamalarını yapması büyük önem arz etmektedir."

Aile Hekimliği, 1 Temmuz, Obezite, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı 10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun 09:06 Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu 08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti 23:42 Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu 22:15 Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu

Son Dakika Haberleri
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:56 Harbiye'de konser verecek olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketinin yaşandığı illere bağışladı
08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Saçlarını sarıya boyatan Elçin Sangu, yeni imajıyla Sinem Kobal'a benzetildi Saçlarını sarıya boyatan Elçin Sangu, yeni imajıyla Sinem Kobal'a benzetildi         
10:57
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında         
10:21
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi         
18:02
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:11:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile hekimleri, aşı performansının yanında kronik hasta takibi için de teşvik ödemesi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement