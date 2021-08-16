Aile hekimleri bir günlük iş bıraktı - Son Dakika

Adıyaman'da görev yapan aile hekimleri yaşadıkları sorunları dile getirerek bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Bir günlük iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri Demokrasi Parkında bir araya gelerek burada yaşadıkları sorunları düzenledikleri basın açıklaması ile dile getirdi.

Adıyaman Aile Hekimliği Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasına CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri ile aile hekimleri katıldı.

Aile hekimlerinin karşı karşıya kaldıkları sorunların derhal çözülmesi gerektiğini dile getiren Aile Hekimi ve Adıyaman Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çalgan, "Bildiğiniz üzere dünyamızı derinden sarsan Covid-19 Pandemisinin başından bu yana cansiperane bir şekilde mücadele eden ve ağır bedeller ödeyen sağlık çalışanlarıydı.

Mesleğimizin getirdiği zorlukların ve taşıdığı risklerin bilincinde olarak halkımızın sağlığını en iyi şekilde müdafaa ve gerektiğinde tedavi etmek üzere canla başla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu süreçte kimi zaman korona virüse yakalanarak görev şehidi düştük, kimi zaman sağlıkta şiddetin mağdurları olarak görev yapmamız engellendi, yaralandık, vurulduk, hakarete uğradık ya da görevimiz başında öldürüldük.

Ancak bu hususta önümüze çıkan engelleri bir bir aşarken tükenmişliğimizin görmezden gelindiği yetmezmiş gibi, bir taraftan da ilgili masa başı bakanlık bürokratlarımızca sahaya danışılmadan, ilgili sendika-dernek ve diğer STK'lar la işbirliği yapılmadan, görüşümüz alınmadan, saha pratiğinden uzak ve bu süreçte tüm motivasyonumuzu alt-üst edecek bir ceza yönetmeliği ile karşı karşıyayız.

Aile hekimliği çalışanları olarak bizler tek sorunumuzun katsayı düzenlemesi-ek ödeme ve ücret adaletsizliği olmadığını aynı zamanda aile sağlığı merkezilerimiz de ki fiziki koşulların düzeltilmesi gerektiği, personel ihtiyacının giderilmesi gerektiği, optimal şartlarda sağlık hizmeti sunabilmemiz adına asgari fiziki koşulların bakanlığımızca sağlanması gerektiği, özlük haklarımızın iyileştirilmesi gerektiği gibi hususlarda da ivedilikle adım atılması gerektiğini savunmaktayız" diye konuştu. - ADIYAMAN