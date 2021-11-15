Aile Hekimleri Derneği, Kayseri'de meslektaşlarının darbedilmesini kınadı - Son Dakika

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli bir doktorun hasta tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Işıldak, Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi önünde yaptığı açıklamada, merkezde görevli doktor Celal Naci Gökçınar'ın, hastanın istediği reçeteyi yazmadığı için darbedildiğini söyledi.

Meslektaşlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını vurgulayan Işıldak, "Görevi başında mevzuatları uygulayarak kamu görevini yapmaya çalışan sağlık personeline fiziki ve sözlü şiddet artarak devam etmektedir." dedi.

Işıldak, sağlık personeline karşı şiddetin artmasının sebebinin mevcut hukuki düzenlemeler olduğunu önü sürdü.

Aile sağlığı merkezlerinde şiddetin önlenmesi için tedbir alınması gerektiğini aktaran Işıldak, şunları kaydetti:

"Buradaki şiddetin sebebi serbest çalışan bir diş hekiminin düzenlediği reçete ile ilgilidir. Bilindiği gibi özel diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler SGK tarafından karşılanmamakta, reçetenin yeniden düzenlenmesi için aile hekimlerine başvurulmakta. Unutulmamalıdır ki bu reçeteleri yeniden düzenlemek aile hekimlerinin görevi değildir. Bu konuyla ilgili hekimlerimiz bir çok sıkıntı ile karşılaşmakta ve bu olayda olduğu gibi sağlıkta şiddete neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü ise gayet net ve açıktır. Serbest çalışan diş hekimlerinin düzenlediği reçeteler SGK tarafından karşılanmalıdır."

H.Ö, 12 Kasım'da Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Celal Naci Gökçınar'dan reçete düzenlemesini talep etmiş, doktor Gökçınar'ın itiraz etmesi üzerine onu darbetmişti.

Vücudunda darp nedeniyle morluklar oluşan Gökçınar, H.Ö'den şikayetçi olmuştu.