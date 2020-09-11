Aile Hekimleri Derneği'nden zatürre aşısı uyarısı - Son Dakika

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Uzman Dr. Kadir Özdemir, zatürre aşısına olan yoğun ilginin doğru olmadığını bildirdi.

Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, basında çıkan bazı haberler doğrultusunda vatandaşların zatürre aşısı yaptırma isteğinde artış yaşandığını belirtti.

Bu artışla doğrultulu olarak aile sağlığı merkezlerine olan başvuruların da arttığına dikkati çeken Özdemir, halk arasında bu aşının her türlü zatürreden koruduğuna inanılsa da pnömokok (zatürre) aşısının mevcut koronavirus salgınından korumadığını, henüz bu salgının aşısının piyasada mevcut olmadığını aktardı.

Aşı için gelen vatandaşların aile sağlığı merkezlerinde sosyal mesafeye dikkat etmediklerini ve maskelerini doğru kullanmadıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu pnömokok aşısı devletimiz tarafından 65 yaş üstü hastalara kronik hastalığı olsun ya da olmasın ücretsiz yapılıyor. 65 yaş altı hastalarda kalp hastalıkları, diyabetes mellitus, kanser, astım dahil olmak üzere tüm kronik akciğer hastalıkları, orah hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, dalak alınması öyküsü, AIDS ya da HIV enfeksiyonu, kronik böbrek yetmezliği, organ nakilli olmak, lenfomalar, lösemiler ve hipertansiyon hastalığına ilave olarak kalp hastalığı varsa aşının yapılması öngörülmektedir. Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa 65 yaş üstü değilseniz ya da kapsam dahilindeki kronik hastalığınız yoksa zatürre aşısı açısından başvurmamanızı öneririz. Aile sağlığı merkezlerinde yığılmaların olmaması için aile hekiminizle iletişime geçerek aşılama için randevu almanızı, randevu günü maskenizi takarak sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat ederek aile sağlığı merkezine başvurmanızı öneriyoruz."