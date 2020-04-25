Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti

6 saat önce

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), çocukların ve aşının önemininin 15 yıldır hatılatıldığını belirterek, çocukları korumanın en önemli faktörlerinden birinin aşı olduğunu vurguladı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti, System.String[]

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), çocukların ve aşının önemininin 15 yıldır hatılatıldığını belirterek, çocukları korumanın en önemli faktörlerinden birinin aşı olduğunu vurguladı.

AHEF'ten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılının kutladığı, aynı zamanda o günün aşı haftasının da başlangıcı olduğu anımsatıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar." sözünün hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mustafa Kemal Atatürk büyük bir ileri görüşlülükle ulusal bağımsızlık ve milli egemenlik günümüzü çocuklara armağan etti. Onların hür doğup hür geliştiği; akla, bilime ve insanlığa dayanan bir eğitim anlayışı ile yeşerdiği takdirde bağımsızlığımızın korunacağını, Türkiye'nin varlığını güçlenerek sürdüreceğini anlatmaya çalışıyordu. AHEF de çocukların ve aşının önemini 15 yıldır olduğu gibi bu sene de hatırlatıyor. Çocuklarımızı korumanın en önemli faktörlerinden biri aşıdır."

Bu ülkenin her evladının sadece anne babasının değil, vatanın da evladı ve geleceği olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Çocuklarımıza hayata iyi başlangıçlar yaptıracak imkanları, sağlıkta ve eğitimde fırsat eşitliğini her daim savunmalı ve sağlamalıyız. Dünyaya geldiklerinde en doğal hakları olan anne sütü, sağlıklı ortam ve ebeveynlere güvenli bağlanma konularında, koruyucu hekimliği benimsemiş aile hekimleri olarak bu eğitimleri, takipleri, izlemleri yapıyoruz. Anne ve bebek sağlığının takibi, bebeğin hastalıklardan korunması, fiziksel ve bilişsel gelişimi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanı olan ebe ve hemşirelerimizin izlem takipleriyle gerçekleşmektedir. Son derece önemli olan bu emekler sayesinde çocukların sağlıkla büyüyüp gelişmesi tüm Türkiye'de bizlerin de katkısıyla dikkatiyle sürüyor."

Çocukların yetişkinler karşısında savunmasız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Çocukları korumak bir kenara, bu gerçeklikleri görmezden gelen, çocuklarımızı ya da kadınlarımızı yalnız bırakanlara vicdan çağrısı yapıyoruz. Bizler hiçbir çocuğumuzun kılına zarar gelmemesi için daha anne karnındaki süreçlerinden başlayarak her birinin tek tek üzerine titrerken, bağışıklıklarını korumak için aşılarını aydan aya özenle takip ederken, muayenelerini dikkatle yaparken, çocuklarımızın travmalara maruz kalmasına katlanamıyoruz." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocukları dünyaya getiren bizleriz. Onlara iyi bir dünya sunmak, bırakmak hepimizin vicdani görevi olmalıdır. Aile hekimleri olarak bütün çocuklarımızı vatan evladı görüyor ve önemsiyoruz. Çocuklara sağlıklı bir çevre yaratmak için, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak için var gücümüzle çabalıyoruz. Her koşulda çabalamaya da devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bir pandemi krizi ile karşı karşıyayız. Dileriz ki, bugünlerin bize öğrettiği, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha güvenli, birliktelik ve barış dolu bir dünya bırakmak olur."

23 Nisan, Türkiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:32 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı         
23:03
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik         
22:40
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi         
22:15
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti         
21:44
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti         
20:42
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 23:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu aşının önemine dikkati çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]