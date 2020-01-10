Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı

6 saat önce

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer, bulaşıcı hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil, erişkin yıllarda da belli dönemlerde aşı olunması gerektiğini bildirdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan yetişkinler için aşı uyarısı, System.String[]

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Basın Yayın ve Bilişim Komisyonu Üyesi Dr. Emine Özden Gezer, bulaşıcı hastalıklara karşı ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil, erişkin yıllarda da belli dönemlerde aşı olunması gerektiğini bildirdi.

Dr. Emine Özden Gezer, yaptığı yazılı açıklamada, bağışıklama ve temiz içme suyu temininin 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı uygulamaları olduğunu ve muazzam başarılar elde edildiğini aktardı.

Gezer, bağışıklık sisteminin ilerleyen yaşlarda gerilemeye başladığını ve özellikle yaşlılık döneminde iyice zayıfladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalıklara karşı bir ömür boyu bağışıklama sağlayabilmek ve onlarla olan savaşımızda başarılı olabilmek için yalnızca çocukluk döneminde değil, erişkin yıllarımızda da belli dönemlerde aşı olmamız gerekmektedir. Özellikle de gebelik dönemlerinde yapılarak hem anneyi hem de bebeği koruyan tetanos, grip, Hepatit B, zatürre, zona, HPV aşıları ve dünyanın belli bölgelerine seyahat edecek kişilere yapmış olduğumuz aşılarıyla kişilerin ömür boyu sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlayabiliyoruz."

Öte yandan grip aşısını kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, astım, kronik böbrek hastalığı ve KOAH olanlarla 65 yaş üzeri kişilerin her yıl yaptırmasını önerdiklerini vurgulayan Gezer, yine bu kişilere hayatlarında bir kez zatürre aşısı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini bildirdi.

Gezer, tüm aile sağlığı merkezlerinde grip ve zatürre aşılarının ücretsiz uygulandığını aktararak, "Sağlımızın korunması açısından aşılanma büyük önem taşıyor. Bu konuda bilgi almak için aile hekimine başvurulabilir. Sağlıklı bir toplumun ancak sağlıklı bireyler tarafından oluştuğu unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki biz aile hekimleri olarak hem çocuklarınızı hem kendinizi hem de anne ve babalarınızı alıp aile sağlığı merkezlerine gitmenizi, aşılanma durumunuzu öğrenmenizi ve gerekli aşılarınızı olmanızı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir Ömür Boyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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