Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan Kovid-19'a karşı "sosyal izolasyon" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan Kovid-19'a karşı 'sosyal izolasyon' uyarısı - Son Dakika

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan Kovid-19'a karşı "sosyal izolasyon" uyarısı

6 saat önce

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Kovid-19'dan korunmanın en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğunu belirterek, "Koronavirüs dolaşmıyor, biz dolaşıyoruz.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonundan Kovid-19'a karşı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, Kovid-19'dan korunmanın en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğunu belirterek, "Koronavirüs dolaşmıyor, biz dolaşıyoruz. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim, sağlık imkanlarını dengeli kullanalım. İhtiyaç olmadıkça sağlık kurumlarına başvurmayalım." uyarısında bulundu.

Sezen, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, en fazla 65 yaş üstündekileri tehdit ettiğini anımsattı.

Henüz tedavisi ve aşısı olmayan bu salgından korunmanın en önemli yolunun, özellikle yaşlılar için sosyal izolasyon olduğunun altını çizen Sezen, öksüren ya da hapşıran kişinin yaşlıların yanına gitmemesi, maske takması ve el hijyenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Sezen, yaşlılığa eşlik eden hastalıkların vücut direncini de düşürdüğüne dikkati çekerek, "Sosyal hayattan ve iş hayatından çekilmekle beraber kişiler gittikçe içe kapanmaya başlıyor. Bu durumda da hem fizyolojik hem psikolojik değişiklikler ile zaman zaman eşlik eden hastalıklar vücut direncini de düşürüyor." ifadelerini kullandı.

Yaşlılıkta beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması ve psikolojik desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Sezen, şunları kaydetti:

"Yaşlılık döneminde de kalsiyumu artırmak, kemik erimesine karşı süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, yumurta gibi genel beslenme şartlarını sağlamak oldukça önemli. Düzenli doktor kontrollerine gitmek, kanser taramalarını yaptırmak, takiplerde uygun görülürse erişkin aşılaması yaptırmak sağlığın devamı için gerekli. Tuzu ve yağı azaltmak, karbonhidratı dengeli almak, et ve et ürünleri, tavuk ve balık ürünlerini ızgara ya da haşlama şeklinde tüketmek, kızartmalardan uzak durmak gerekli. Mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketmek, bol sıvı almak özellikle de su içmek çok önemli."

Yaşlılarda aşıların yaptırılmasının da önemine değinen Sezen, Kovid-19'dan korunmanın şu an için en önemli yolunun sosyal izolasyon olduğunu bildirdi.

Sezen, "Koronavirüs dolaşmıyor, biz dolaşıyoruz. Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyelim, sağlık imkanlarını dengeli kullanalım. İhtiyaç olmadıkça sağlık kurumlarına başvurmayalım. Eğer başvurmamız gerekiyorsa mutlaka randevu alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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