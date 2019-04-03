Son Dakika Haberleri: Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi

Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi

26 dakika önce

Giresun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Servet Cebeci, İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi, System.String[]
Giresun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Servet Cebeci, İzmir'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cebeci, Giresun Tabipler Odasında, oda başkanı Selami Oktay ve KESK'e bağlı SES Giresun Şube Başkanı Gökhan Topal ile düzenlediği basın toplantısında, savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının görevi başında şiddete maruz kaldıklarını, öldürüldüklerini söyledi.

Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirten Cebeci, "Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır." dedi.

Cebeci, bugün Giresun'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün şiddetin karşında dimdik duruyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. İş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:24 Kaynak: AA

İzmir, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ferrero, Kellogg's'un Bir Bölümünü Devralıyor AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti Otel Odasında Boğazından Silahla Vurulan Kadın, Ölü Bulundu Tunç Soyer Sözünü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:50:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]