Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Gerçekleştirdi

Giresun
Aile Hekimleri Derneği Başkanı Servet Cebeci, İzmir
'de Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktora yönelik şiddet olayını protesto etmek amacıyla bugün iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.
Cebeci, Giresun Tabipler Odasında, oda başkanı Selami Oktay ve KESK'e bağlı SES Giresun Şube Başkanı Gökhan Topal ile düzenlediği basın toplantısında, savaşta bile dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarının görevi başında şiddete maruz kaldıklarını, öldürüldüklerini söyledi.
Etkin, caydırıcı, ertelemesiz ve uygulanabilir sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını istediklerini belirten Cebeci, "Yeni yasada sözel şiddet, sosyal medya, görsel ve yazılı basında yapılan yanlı, hedef gösteren, halkı galeyana getiren, asılsız ithamlarda da cezai yaptırımlar olmalıdır." dedi.
Cebeci, bugün Giresun'da iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün şiddetin karşında dimdik duruyoruz. Birliğimizi devam ettirecek, daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için daha yapmadığımız ne kaldıysa onu yapacağız diye söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. İş bırakıyoruz, tutacağız, sessiz kalmayacağız." diye konuştu.