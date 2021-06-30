Üye Girişi
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de

30.06.2021 16:52
Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de, System.String[]

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile çalışanların temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı, vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Temmuz 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek yönetmelikle Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikle aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinin hesaplanmasına kronik hastalık yönetimine ait parametreler eklenerek aile hekimliği çalışanlarına ücret artışı sağlanacak. Böylece Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda aile hekimi başına düşen nüfusun belirlenen seviyeye inmesi halinde de aile hekimlerinin ücretlerinde kayıp olmayacak.

Aile hekimliği çalışanlarının vatandaşların kronik hastalık izlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi ve kayıt altına alması amacıyla Bakanlık tarafından geliştirilen ve ilgili diğer tüm sistemler ile entegre şekilde çalışan Hastalık Yönetim Platformu (HYP) 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm aile hekimlerinin kullanımına açılmıştı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile HYP kullanılması ile hizmet sunumunda standardizasyon sağlanacak ve aile hekimlerince kronik hastalık yönetiminde daha aktif hizmet sunulacak.

Ayrıca Bakanlığın sağlık hizmeti planlamalarında yol gösterici olacak veriler, bu sistem ile elde edilebilecek.

HYP içerisinde yer alan hizmetler, "kardiyovasküler risk değerlendirmesi, çok yönlü yaşlı değerlendirmesi, hipertansiyon, diyabet, obezite hastalıklarının tarama, izlem ve sonuç durumları" olarak belirlendi. Ayrıca kanser taramaları (meme, serviks, kolon) ile kişilerin kendi aile hekimlerinden hizmet alma yoğunluğunu ifade eden "süreç yönetimi" de aile hekimlerine yapılacak ödemelere etki edecek.

Kronik hastalık izlemlerinde HYP kullanımı ile aile hekimliği çalışanları ve vatandaşların memnuniyetlerinin olumlu yönde etkilenmesi hedefleniyor. Birinci basamak sağlık hizmeti kullanımının artması ile ikinci basamak sağlık kuruluşlarının gereksiz kullanımı ve sağlık harcamalarının azaltılması için gerekli alt düzenlemeler de yapılmış olacak.

Yönetmelikle ayrıca sosyoekonomik gelişmişlik ödemesine esas yönetmelik ekindeki göstergeler de güncellendi.

Düzenlemeyle yeni açılacak sıfır nüfuslu birimlere yerleşecek aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının kayıtlı kişi başına almaları gereken ödeme Bakanlığın diğer hizmet birimlerinde çalışan aynı unvandaki personelin temel ücreti kadar olacak.

Vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sağlandı

Nüfusun belirli bir sürede belirli bir seviyeye ulaşması şartının da yer aldığı söz konusu düzenlemeyle hem aile hekimliği çalışanlarının temel ücret seviyelerinin artırılması sağlanarak aile hekimliklerinin tercih edilebilirliği artırıldı hem de vatandaşların hizmet alabileceği yeni birimlerin açılmasına imkan sunuldu.

Bakanlıkça yeni açılan birimlerin olduğu bölgelerdeki nüfus dağılımı hizmet planlamasına göre yeniden düzenlenerek aile hekimi başına düşen nüfus azaltılacak.

Yönetmelikle aile sağlığı merkezlerinin oluşturulma süreçlerinin hızlandırılmasına ve yeni açılan birimlerin tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getirildi. Aile sağlığı merkezlerinin daha konforlu hale gelmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi için il sağlık müdürlüklerinin sürece aktif katılımı sağlanacak.

Hizmet sözleşmeleri "vali" yerine "il sağlık müdürü" tarafından imzalanacak. Böylece ihtar ve sözleşme feshedilmesine ilişkin işlemler ve itiraz süreçlerinde ildeki tüm sağlık personelinde olduğu gibi aile hekimliği çalışanları için de il sağlık müdürünün yetkili olması sağlandı.

Aile hekimliği çalışanları içerisinde hizmeti aksatacak şekilde tekraren aynı fiili işleyenlere farklı ihtar puanı verilmesi veya sözleşme süresi sonunda sözleşmenin yenilenmemesi gibi disiplin işlemleri yapılabilecek.

Öte yandan yönetmelikle kısa süreli olarak bedelli askerlik hizmetini yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının mevcut statü ve birimlerinin korunması da sağlandı. Yıllık izinlerle ilgili düzenleme de yapıldı. Buna göre, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları yıllık izinlerinin ilk 7 günü yerine 14 günü için vekalet düzenlemesinden faydalanabilecek.

Aile Hekimliği, 1 Temmuz, Gazete, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti 17:02 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü 16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora 16:41 Dünyanın en çok kazanan espor oyuncusu: Saahil Arora Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 15:46 Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları

Son Dakika Haberleri
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:01 İETT otobüsünde yılan paniği! Kapıya sıkışan yılana şoför böyle müdahale etti
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Altının kilogramı 492 bin liraya düştü Altının kilogramı 492 bin liraya düştü         
17:15
Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde dehşet anları! Dev köpek balığı sudan bir anda çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:09
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler 2 bin yıllık sütun görenleri hayrete uğrattı! Üzerine çanak anten monte atmişler         
16:50
Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek         
16:38
Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti Mahkeme salonunu buz kestiren anlar! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşadığını itiraf etti         
16:28
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi, Fenerbahçe'yi yalanladı: Tüm haberler gerçek dışıdır         
15:04
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 17:33:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement