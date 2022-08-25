Aile hekimleri ve ASM personeline "ek ödeme" düzenlemesi Resmi Gazete'de

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına, yönetmelik değişikliğiyle taban ek ödeme ve teşvik ödemesinden yararlanabilme imkanı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile hekimlerine halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılacak.

Ödeme, yönetmeliğin ekinde yer alan ihtar puanı cetveline istinaden, herhangi bir ihtar puan almamış sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranında olacak. Ancak bu ödeme, 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süre ile yapılmayacak.

Teşvik ödemeleri

Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi de verilecek.

Aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesiyle bulunacak.

Geçici aile hekimine ödenecek maaş, sabit ve taban ödemenin dahil olduğu toplam brüt tutar, geçici aile hekiminin çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olmayacak.

Aile sağlığı çalışanlarına teşvik ödemesi

Yönetmelikte yapılan değişiklikle aile sağlığı çalışanlarına da halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık kuruluşlarına erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesinde bulunulacak.

Bu kapsamda yönetmelikteki ihtar puanı cetveline istinaden, herhangi bir ihtar puan almamış aile sağlığı çalışanlarına tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Ancak 1-10 arası ihtar puanı alanlara 1 ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara 2 ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise 3 ay süreyle bu ödeme gerçekleştirilmeyecek.

Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1,5'i, 61 ve üzeri arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi verilecek. Aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki filen görev yaptığı gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak.

Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ve taban ödeme) geçici aile sağlığı çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olmayacak.

Yönetmelik, 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.