Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

25.08.2022 07:35
Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının günlerdir beklediği haber sonunda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün "Gözümüz aydın demeye az kaldı. Gece yarısı bile olsa diyebiliriz" ifadesiyle duyurduğu aile hekimlerine teşvik ödemesinin de içinde bulunduğu yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili "Gözümüz aydın demeye az kaldı" paylaşımı yaparak duyurduğu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE'NİN BUGÜNKÜ SAYISINDA YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

AİLE HEKİMLERİNE TEŞVİK ÖDEMESİ

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak. Öte yandan aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

ASM ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMESİ MÜJDESİ

Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı merkezi çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

YENİ PAYLAŞIM: HAYIRLI OLSUN

Bakan Koca, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun"

Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı
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